中国市监局要求持续加强雪糕质量安全监管严查违法违规

中国市场监管总局星期六（7月16日）发布消息，各级市场监管部门今年上半年共组织监督抽检3137批次雪糕产品，其中，检出不合格样品15批次。总局要求各地市场监管部门持续加强对雪糕等冷冻饮品质量安全监管，严厉查处违法违规行为。

根据央视新闻报道，入夏以来，市场监管总局要求各地市场监管部门加强对雪糕等冷冻饮品的监管，进一步加大对雪糕生产经营企业的监督检查和雪糕产品的监督抽检力度。

据初步统计，今年上半年，各级市场监管部门共组织监督抽检3137批次雪糕产品，检验项目包括蛋白质、甜蜜素、糖精钠、阿斯巴甜、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、单增李斯特菌等。其中，检出不合格样品15批次，不合格项目为菌落总数、大肠菌群、单增李斯特菌和蛋白质。

抽检不合格的主要原因，是生产加工过程卫生条件控制不到位，或者产品在运输、贮存、销售环节不规范操作引起的微生物污染。对发现问题的企业和不合格产品，属地市场监管部门均已依法处置。

市场监管总局要求各地市场监管部门持续加强对雪糕等冷冻饮品生产经营企业的监督检查和产品监督抽检，严厉查处违法违规行为，保障雪糕等冷冻饮品质量安全。

中国雪糕等冷饮因“雪糕刺客”的话题引发广泛关注。雪糕刺客即样貌平平无奇，在便利店的冰柜中售卖，但当顾客付款时才发现价格贵得惊人，犹如被刺一剑。许多网民近期纷纷反映“雪糕刺客”涌现在便利店，自己被刺一刀的心痛经历。

随着中国高价网红雪糕钟薛高被曝添加了卡拉胶等增稠剂在网上引发热议，“雪糕刺客”的品质、用料等问题也成为关注焦点。