纽约百老汇音乐剧《剧院魅影》中文版启动创作

历经五年积淀，纽约百老汇音乐剧《剧院魅影》中文版正式启动创作，主办方在星期五（7月15日）晚间发布了面向全球招募演员的消息。

据澎湃新闻报道，首个中文版由上海文广演艺集团出品、上海音乐剧艺术中心制作、“世界巡演版”主创团队英国真正好集团和TROIKA全程参与，计划在2023年问世。

《剧院魅影》问世36年来，通过无数传奇的声音、无数动人的演绎，奠定了音乐剧“唱”与“演”的最高标准。

主办方说，无论你在北京、上海、伦敦、悉尼、纽约或是其他城市，都可以报名参与，他们期待着与最优秀、最热忱的中国演员，共谱传奇乐章。“我们现在制定严格的遴选标准 ，将目光投向全球，寻找属于中国的‘魅影’与‘克里斯汀（女主角）’，以及所有将要共同创造《剧院魅影》中文版世界的角色们”。

由安德鲁·劳埃德·韦伯作曲的《剧院魅影》首演于1986年，是史上最负盛名的音乐剧之一，至今已在全世界183个城市上演超过6万5000场，全球票房收入达60亿美元（约84亿新元），获得超过70个戏剧奖项。

2004年，《剧院魅影》首度登台上海大剧院，连演100场，成为众多中国观众的音乐剧启蒙。2014/2015年，该剧启动第二轮中国巡演，在国内再次掀起“魅影热”。如今，中文版《剧院魅影》终于要来了。

作为中文版《剧院魅影》的出品方，上海文广演艺集团具有丰富的音乐剧创制经验，近年来引进了原版音乐剧《芝加哥》《摇滚学校》，制作了中文版音乐剧《妈妈咪呀！》《猫》。2018年，上海文广演艺集团与英国真正好集团正式启动“魅影中国计划”，经过五年经验积累，为中文版本创制打下坚实基础。

作为中文版《剧院魅影》的制作方，上海音乐剧艺术中心持有多部剧目IP，包括音乐剧《面试》《烟雾》，并通过第一部原创音乐剧《伪装者》开启自主创作之路。

英国真正好集团负责安德鲁·劳埃德·韦伯音乐剧作品的制作和所有相关版权运营，包括《剧院魅影》《猫》《贝隆夫人》等。TROIKA作为具有超过30年丰富经验的戏剧制作公司，已将近百部百老汇名作输送全球。