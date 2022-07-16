上海官方回应“强制给98岁老人打疫苗”：符合接种条件 老人老伴签署同意书

网传上海某居委“私自上门强制给98岁老人打疫苗”引发社会关注。涉事街道办星期六（7月16日）通报称，医生判断老人没有冠病疫苗接种相关禁忌症，符合接种条件，其老伴也签署了同意书。

根据北京青年报报道，上海彭浦新村街道办事处发通报称，网传“临汾路1320弄居委私自上门强制给98岁老人打疫苗”引起网民关注和社会关切，现将有关情况作出说明。

通报称，为建立有效的免疫屏障，降低社区居民的感染风险，街道联合社区卫生服务中心为高龄及行动不便的老年人群提供上门接种等便民服务。

居委会7月12日上午协调并陪同两名社区医护人员为王某某和老伴林某某两位高龄老人开展上门接种服务。在家庭保姆的协助下，医生询问了老人的身体状况，林某某老人思路清晰，当场提供了医保卡等材料。

根据情况介绍，医生判断两位老人没有冠病疫苗接种相关禁忌症，符合接种条件，在征得老人同意并由林某某老人在两位老人的知情同意书上签字后，为两位老人完成疫苗接种。接种后，在留观期间两位老人身体均没有出现不适。

7月13日中午，家属反映王某某老人出现腹胀的不适情况，在社区协助下至市北医院急诊就诊。

通报说，了解到老人既往患有肠梗阻病史情况，在征询了老人家属意见后，医院开展了联合会诊，进行了及时治疗，目前病情有所缓解。街道为林某某老人落实家庭看护服务，继续与老人家属保持沟通。

7月14日，网传上海静安区临汾路1320弄居委私自上门强制给98岁老人接种疫苗，引发网民热议。居委会工作人员星期五受访时表示，此事正在积极处理当中，并说“当时是医生跟我们居委会干部都去的，而且是在经过了他们的同意后，并且在医生评估他们身体状况可以打的情况下才打的。老人的情况不行，就硬给他打，这个是不存在的。”