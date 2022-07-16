澳门“相对静止”措施延长至下周五

澳门疫情持续，随着确诊个案不断增加，原定停工停市七日至7月18日凌晨的“相对静止”措施将延长五日至7月23日。澳门政府继上月拨款100亿（澳门元，下同，约17.3亿新元）后，宣布再拨款100亿，以应对本轮疫情冲击。

综合香港01和《星岛日报》报道，澳门行政长官贺一诚星期六（7月16日）颁布批示，自7月18日凌晨零时至7月23日凌晨零时，继续暂停所有从事工商业活动的公司和场所的运作，但超市、餐厅、药房和公共交通等“维持社会必要运作及居民生活所需”的公司或场所不受影响。

下星期一零时至下星期六零时期间，所有从事工商业活动的公司、实体及场所继续暂停营运，包括电影院、美容院、酒吧、理发店及向公众开放的泳池等，而餐厅、饮料及饮食场所继续只能提供外卖，不能堂食。

不过，三类公司、业务或场所除外，包括提供水、电、天然气、燃料、电信、公共交通、垃圾收集等基本公共服务，以及酒店住宿、清洁卫生、物业管理、批发及运输生活物资等维持社会必要运作所需的服务的公司或实体；街市、超级市场、餐厅、饮料场所、饮食场所、药房、卫生护理场所等维持居民生活所需的场所以及经主管部门例外批准的公司、实体或场所。

考虑到本轮疫情对澳门经济和民生的巨大冲击和影响，澳门政府决定再拨款100亿应对疫情的各项开支，及对受本次疫情影响的在澳人士的普惠援助措施，与全体居民共度艰辛困难的时期。

澳门政府强调将尽最大努力纾解民困、增强社会信心、稳定社会大局，实现保就业、稳经济、顾民生的施政目标。

澳门政府此前已于6月19日宣布预算规模约100亿的经济援助措施，重点在于补助因疫情而采取的措施所引起的停工停业的雇员及商号。

上轮措施涵盖5个方面共9项措施，包括：款项援助、就业支援、税费减免、补贴及扩内需。有关涉及拨款的修改预算的法案已于7月15日送交立法会审议，通过后即予落实执行，务求尽快让合资格人士受惠。

