双城论坛下周二线上举行 历届规模最小

台北市政府星期六（7月16日）宣布，原拟8月举行的2022年台北上海双城论坛，确定在下星期二（7月19日）举办。本届双城论坛是历届规模最小的一次。

据台湾《自由时报》报道，台北市政府说，考量疫情影响，今年论坛比照前两年采取线上线下整合形态，以视讯方式在两地会场举办，由两市市长率相关局处主管及人员出席。这次论坛规模缩小，议程仅一个半小时，是历届规模最小的一次。

台北市长柯文哲星期五（7月15日）赴议会被问到是否将在7月19日举办双城论坛，但他以“要和中国大陆同时宣布”为由不松口，遭议员江志铭质疑，先前议会做出决议，若双城论坛举办前大陆军机和军舰持续绕台，不得动支140万元新台币（约6万5476新元）预算举办，却故意提前于19日举办，根本是存心和议会对干、突袭议会，但柯文哲却扯总统蔡英文任内经贸金额越来越高，把台湾锁进中国大陆，这不是卖台行为？

由于柯文哲任内举办双城论坛都有争议，包含致词时说“两岸一家亲”、幕僚直播出包等，15日议员林颖孟要求柯文哲在双城论坛向对岸表达台湾要对等尊严，柯文哲也在现场允诺。

台北市政府说，今年双城论坛以“韧性 永续 人文”为主题，并规划两市副市长就“节能减碳 净零排放”议题发表主题演讲，相互分享两市面对气候变迁挑战的因应政策及具体作为，盼在全球净零排放路径上共尽一份心力，留给下一代宜居永续的家园。因考量两市疫情影响仍在，双方决定今年不举办分论坛。

台北市政府指出，双城论坛今年规划在循环经济、智慧交通及围棋运动等领域，由双方业务主管局处签署合作备忘录。在循环经济方面，不定期进行两市循环经济政策推动相关的资讯、经验与成果分享，促进产官学界交流。

台北市政府说，在智慧交通方面，互相分享智慧交通推动经验及成果，互邀参与对方城市举办的智慧交通相关活动；在围棋运动方面，将推动两市围棋运动赛事，共同提升两市围棋运动选手的竞技水准，增进围棋运动教练等专业人员的交流。

另据新华社报道，经上海市与台北市有关方面商定，“2022上海台北城市论坛”将于7月19日以视频会议方式举行。

中国大陆国台办发言人朱凤莲星期六（7月16日）应询时说，两岸加强交流合作是民心所向，大势所趋，大陆支持两岸城市之间开展广泛深入交流，共享合作红利，造福两岸同胞。

朱凤莲说，多年来，“上海台北城市论坛”作为上海与台北两市间重要的机制化交流平台，为促进两市各领域交流合作，增进两地同胞民生福祉发挥了积极作用，成果有目共睹。