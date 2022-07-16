中国三伏天开启 老人儿童孕妇较容易中暑

长达40天的中国“三伏天”星期六（7月16日）开启，一年中最热的时段到来了。中国多地近日出现极端高温，甚至有人因热射病死亡。据北京市医生说，老人、儿童和孕妇是更容易中暑的人群。

据中国新闻网报道，中暑在夏季是非常常见的一类急症，跟天气有直接关系，在天气炎热和（或）空气湿度大时更容易发生。

北京协和医院急诊科副主任刘继海说，人体本身有一定自我调节能力，但如果长期在高温高湿的环境下停留就可能中暑，特别是老年人、儿童、孕妇这些体温自我调节能力相对较弱的特殊人群，在遇到酷暑天气时就更容易中暑。

刘继海说，按程度轻重，中暑可分成先兆中暑和中暑，中暑又根据不同的临床表现分为热痉挛、热衰竭和热射病。对于机体而言，这是一个连续发展的过程，如果最开始的轻度不适能被及时发现、处理，就不至于发展到最严重的情况。

据刘继海介绍，先兆中暑者经常会出现乏力、头晕等症状，这时如能及时从高温高湿环境下转移到相对清凉的环境，再注意补水，这些症状就可以完全缓解，不用特别担心。但如没及时发现和处理，可能会发展成中暑。

他说，痉挛就是老百姓讲的抽筋，人体汗液里含有大量水和钠钾钙等电解质，在高温高湿的环境下如果大量出汗，就会导致大量的水份和电解质丢失，造成机体肌肉痉挛。

他说，热痉挛者除了感到头晕、乏力外，最突出的表现就是大量出汗同时伴有肌肉痉挛，以腿部肌肉，特别是小腿肌肉痉挛最多见。很多运动员在高温高湿的环境下比赛时很容易出现腿抽筋，这就是热痉挛的表现。

专家提醒，出现热痉挛时，关键要让热痉挛者快速转移到相对清凉的环境下休息，同时补充水和电解质，也就通常所说的矿物质水，这样就可以有效缓解热痉挛的症状。

刘继海说，如果出现以上症状还没有及时处理，病人可能就会进入热衰竭阶段。这一阶段最突出的表现就是血压下降，持续丢失的体内水分和电解质，就会造成血压下降，同时病人全身状况就会变差，但这时患者神志还是基本清醒的。

他说，在热衰竭时，病人自我体温调节能力下降，这时病人往往会伴随中到高度发热，体温达到38至39摄氏度，之前的头晕、乏力甚至痉挛等表现也都可能同时存在。对于热衰竭来讲，单纯口服补液可能无法达到足够效果，这时要到医院配合静脉输液来补液和补充电解质等治疗措施，同时要有效降温。

他说，如果还没及时得到干预和治疗，随着他体温进一步升高，往往会超过40摄氏度，患者此时会出现神志障碍，或者昏迷，这时就发展成为最严重的一类中暑表现——热射病。

刘继海介绍，据现有数据统计，热射病死亡率大概在60%至70%。因为热射病患者体温过高，最严重的情况下会有脑细胞损伤，进而影响中枢神经系统，可能造成一系列严重后遗症。

刘继海说，热射病首要治疗还是以降温为主，需要把患者的体温控制在可以接受范围之内，减少高温对机体的持续损伤，同时再配合其他治疗手段，尽可能保护患者脏器功能。