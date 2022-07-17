台军事学者：美国这次军售重点在后勤补保

美国宣布今年第四次出售军备给台湾，军事学者分析，这次军售的重点在于后勤补保，对于台军战力维持非常重要。

据自由时报报道，台国防院中共政军与作战概念研究所副研究员舒孝煌星期六（7月16日）分析，台军近年强调机动化以及隐蔽，战车与各种车辆的妥善是关键。军车只要出现零附件损耗、故障，就可能影响运作，整体战力因而减损，此次军售对于战力维持，可以说是非常重要。

舒孝煌分析，台军装备后勤妥善向来为军中诟病，也与零附件没有定期拨补有很大关联，机动化车辆的零附件非常多，一些不起眼的小零件，有可能影响整个军备的运作，而且军用零件常有特殊规格，无法在民用市场采购得来。

退役陆军少将、政大台湾安全研究中心副主任胡瑞舟也指出，后勤补保一向是台军隐晦不明的部分，军中开会都会由下属呈报部队装备的妥善率，虽然部属报告的情况往往都很好，但只要长官亲自去了解装备的妥善程度，最后都会发现跟账面有落差，“所有干部都知道，数据和实际情形都有落差”，此次军售可能是因俄乌战争，促使台军走向务实，重视后勤补保妥善率。

美国国防安全合作局（DSCA）当地时间星期五（7月15日）宣布，这次准备向台湾出售军备的“零组件采购与技术协助案”，已经获得美国国务院批准，也已经通知国会。此次军售案金额约1.08亿美元（约1.51亿新元）。

这是美国总统拜登上台后第五度对台军售，也是今年宣布的第四次对台军售案。美国这次出售的包括非机密备件与维修零件，以及坦克与战术车辆组装等技术支援配套。

