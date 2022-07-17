沙特外交官称对美与对华关系并不相互排斥

沙特阿拉伯副外交大臣（Minister of State for Foreign Affairs）朱拜尔强调，沙特将继续加强与美国和中国的关系，对美和对华关系并不相互排斥（not mutually exclusive）。

据美国全国广播公司商业频道（CNBC）星期六（16日）报道，朱拜尔（Adel al-Jubeir）在接受CNBC访问时说，沙特与外界搭建桥梁，并认为与某国建立关系，不代表不能与另一国建立关系（we don’t see one as exclusive of the other）。

朱拜尔说：“中国是我们最大的贸易伙伴。这是一个巨大的能源市场，在未来也是一个巨大市场。中国在沙特阿拉伯是主要投资者；在安全和政治协调，以及沙美投资和贸易领域方面，美国当然是我们的第一大合作伙伴。”

据报道，沙特阿拉伯和邻国阿拉伯联合酋长国，与美国之间的关系密切，但沙特和阿联酋从中国购买具有致命性杀伤力的无人机，原因是他们尝试从美国的盟友购得这些无人机，但最终因这些盟国的严格出口管制措施，而无法购得。

美国总统拜登不久前结束了为期四天的中东之行。他在沙特阿拉伯与王储穆罕默德会面。

中国外长王毅星期五（7月15日）同叙利亚外长米格达德举行视频会晤时，呼吁美国和其他西方国家不要动辄指手画脚，干涉中东事务，试图用自己的标准改造这一地区。