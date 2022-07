沙特外交官称对美与对华关系并不相互排斥

沙特阿拉伯副外交大臣(Minister of State for Foreign Affairs)朱拜尔强调,沙特将继续加强与美国和中国的关系,对美和对华关系并不相互排斥(not mutually exclusive)。

据美国全国广播公司商业频道(CNBC)星期六(16日)报道,朱拜尔(Adel al-Jubeir)在接受CNBC访问时说,沙特与外界搭建桥梁,并认为与某国建立关系,不代表不能与另一国建立关系(we don’t see one as exclusive of the other)。

朱拜尔说:“中国是我们最大的贸易伙伴。这是一个巨大的能源市场,在未来也是一个巨大市场。中国在沙特阿拉伯是主要投资者;在安全和政治协调,以及沙美投资和贸易领域方面,美国当然是我们的第一大合作伙伴。”

据报道,沙特阿拉伯和邻国阿拉伯联合酋长国,与美国之间的关系密切,但沙特和阿联酋从中国购买具有致命性杀伤力的无人机,原因是他们尝试从美国的盟友购得这些无人机,但最终因这些盟国的严格出口管制措施,而无法购得。

美国总统拜登不久前结束了为期四天的中东之行。他在沙特阿拉伯与王储穆罕默德会面。

中国外长王毅星期五(7月15日)同叙利亚外长米格达德举行视频会晤时,呼吁美国和其他西方国家不要动辄指手画脚,干涉中东事务,试图用自己的标准改造这一地区。