中国星期日在南中国海特定水域举行军事训练

中国从星期日（7月17日）至星期三（20日）在南中国海特定水域举行军事训练。

海南清澜海事局星期五（15日）在中国海事局网站上发布航行警告，禁止船只驶入上述海域。

美国海军则通报，本福德号军舰星期六（16日）现身南中国海地区南沙群岛附近水域。

路透社报道，美国指中国和其他声索国在南中国海的无害通过权方面设限，美国也为此经常在南中国海开展所谓的航行自由任务。

美国海军第七舰队在新闻稿中说，本福德号在南沙群岛附近水域展开航行自由任务，并称这次的任务是要维护国际法承认的海洋权利、自由和合法使用。

中国军方早前指本福德号星期三（7月13日）未经中国政府批准，非法闯入被中国视为是中国领海的西沙附近海域，中国人民解放军南部战区组织海空兵力进行跟踪监视并予以警告驱离。

新华社星期六也报道，交通运输部南海第二救助飞行队和三沙永暑、渚碧、美济海事处及南沙海上搜救中心，已进驻南沙岛礁，承担南沙海域海上应急救助任务，履行南沙海域海上交通安全监管和防治船舶污染等职责，为船舶航行安全和沿岸国人民海上正常生产活动提供有力保障。

报道称，这是中国更好地为国际社会提供公共产品、积极履行国际责任和义务的具体举措，彰显了中国和平发展理念和负责任大国形象，助力将南中国海建设成和平之海、友谊之海、合作之海。