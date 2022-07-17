易烊千玺放弃入职中国国家话剧院

中国艺人易烊千玺回应了早前引发的考取编制岗位争议，他否认以“走捷径”的方式获取名额，并决定放弃入职中国国家话剧院。

中国国家话剧院上周三（7月6日）公布今年拟招聘的应届毕业生人员名单，共有10人上榜。其中，易烊千玺、罗一舟和胡先煦这三名男艺人，均以中央戏剧学院（简称中戏）应届毕业生身份被招入“演员”岗位。

上述消息公布后引发舆论热议，“易烊千玺考编”等相关话题连续多天登上新浪微博热搜榜，争议也随之而来。有网民发现，演员岗位报考者无需像其他岗位一样参加笔试，而是直接进入面试，且三轮面试间均未进行公示，还有艺人行程和面试日期撞车，因此质疑面试过程不够公开透明、明星考生享有特殊待遇。

同时，国家话剧院招聘公告上列明，应聘人员须为2022年应届毕业生，且在校期间为“非在职人员”。三名被招募的男艺人在校期间都参与过多部影视作品拍摄，其中易烊千玺主演的电影累计票房在今年2月已突破100亿元（人民币，20.9亿新元）。这引发网民对他们是否符合“非在职人员”规定的疑问。

对于网民的质疑，易烊千玺于星期日（17日）在个人微博发文回应。易烊千玺的微博粉丝有近9000万人。

易烊千玺首先解释他在争议延烧超过一星期后才作出回应的原因。他说：“之所以这么晚回复，是因为事情发展的走向、所波及的范围，确实超出了我个人能解释清楚的范畴。在事件没有官方结论之前，我尚无解释的立场。这不是为自己开脱，更不是为了拖延什么。”

易烊千玺也说，考国家话剧院是很多中戏学生的梦想，他作为应届毕业生也不例外。“毕业前，我曾与老师和同事们提起，渴望进入中国话剧的神圣殿堂，进行更全面的提升和探索。”

这名年仅21岁的明星接着表示，在此初衷下，他报考了国家话剧院。不过，他强调在整个应聘过程中，自己完全遵照国家话剧院招聘通知和考试要求，分别于4月14号、4月25号、5月2号进行了三次考试。

“其中第三次考试原定线下进行，由于当时北京疫情形势严峻，我如实报告因疫情防控原因无法参加线下考试，经国家话剧院同意确认，于5月2号下午3点31分，参加了由国家话剧院统一组织的线上考试。过程中，我从未与国家话剧院的老师协商或讨论任何涉及‘萝卜坑’的事，也从未使用任何所谓‘走捷径’的方式来获取名额。”

易烊千玺在这篇超过900字的声明中说，他入行以来一直希望能带给所有人正面的影响，不料却因为自己的举动“让大家感到被冒犯和不满，也波及了心中向往的国家话剧院”。

易烊千玺指出，为了不再给社会增添困扰，经过慎重思考，他决定放弃入职国家话剧院。但如果有机会，他还是会继续尝试走进话剧领域学习和提升自己。 “最后，我想再次向那些在事件中真正受到情感伤害的人们道歉，也谢谢相信我的每一个人。”

易烊千玺是人气偶像组合TFBOYS成员，近年来往演员方向发展，凭借《少年的你》《长安十二时辰》《送你一朵小红花》《长津湖》《奇迹·笨小孩》等电影电视剧，成为中国娱乐圈“顶流”男星。灯塔专业版显示，截至目前，易烊千玺参与影视作品累计70部。