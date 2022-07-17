大众汽车将保持在新疆的工厂运行

大众汽车（Volkswagen AG）重申了在中国新疆生产汽车的承诺，尽管西方政治家、人权组织等指中国政府在该地区强行同化少数民族。

据《华尔街日报》报道，大众中国即将离任的首席执行官冯思翰（Stephan Wollenstein）星期五（7月15日）说，这家德国汽车制造商计划将公司在新疆的工厂的活动维持在较低水平，并对公司董事会最近提名的一名人权专家到工厂来访问持开放态度。

他说，在与大众汽车的中国合资伙伴、中国国有的上汽集团讨论后，做出了保持新疆工厂运转的决定。

“我们双方都认为，关闭工厂后再重开难度将非常大。”冯思翰提到的是他与上汽集团董事长陈虹的一次对话。冯思翰也说，这家中国汽车制造商的高管告诉大众，如果公司出于政治原因关闭新疆工厂，那将弊大于利。

大众汽车对该工厂地位做出最新肯定之际，该公司在德国本土正面临考虑关闭该工厂的压力。

据报道，德国政府今年6月以北京对待新疆维吾尔族少数民族群体的方式为由，拒绝为大众汽车在华业务续保一项风险保险。德国颇具影响力的金属工人工会也敦促该公司重新考虑在新疆的业务。

西方与中国近几年围绕新疆人权问题展开激烈博弈。

西方政府和舆论指责中国官方在新疆对少数民族实施“种族灭绝”和“强迫劳动”；美国的“维吾尔强迫劳动预防法”也在今年6月生效，禁止进口与新疆相关的任何产品。西方还指责中国在新疆建立“集中营”，监禁上百万维吾尔族等少数民族人口。中国官方反驳称这是“世纪谎言”，强调所谓的“集中营”其实是教育培训中心。