TikTok首席安全官将卸任

TikTok星期五（7月15日）说，公司首席安全官将于9月卸任。TikTok称此举与华盛顿越发担忧这个流行短视频应用程序带来的安全风险无关。

据《华尔街日报》报道，这家由中国互联网巨头字节跳动拥有的视频分享应用公司说，公司全球首席安全官克劳捷（Roland Cloutier）将继续担任战略顾问，专注于安全项目的商业影响。他的职位将由阿尔巴雷拉（Kim Albarella）暂时接替。

阿尔巴雷拉目前是TikTok的全球安全风险、供应商和客户保证主管。

TikTok发言人说，该公司的首席执行官周受资于星期五向员工发出通知宣布了这一举措。

另据报道，周受资6月30日在回复九名美国参议员的信函中说，美国以外的员工，包括中国员工，在通过具有强大网络安全控制的美国团队给予授权批准后，可以访问美国用户的数据。

他说，TikTok有一套内部数据分类系统和审批流程，访问美国用户数据需要达到特定的访问级别。

美国新闻网站Buzzfeed News上个月爆料，外泄的几段TikTok内部会议录音显示，至少从去年9月至今年1月，美国用户的信息多次被中国员工访问。甚至在美国的员工需要处理这些信息时，还得求助于中国员工。在其中一段录音中，一名公司员工称，“在中国什么都能看得见”。

九名美国共和党籍参议员在6月27日致TikTok的信函中，引述了Buzzfeed News的报道，并要求TikTok回答一系列关于美国公民信息安全的疑问。议员们还在信中指责，TikTok及其母公司字节跳动“正在利用他们对美国消费者数据宝库的访问权限来监视美国人”。

周受资在回信中重申，中国共产党从未向他们提出要求使用美国用户的数据。“即便他们提出要求，我们也不会提供。”