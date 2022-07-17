中国国开行国开发展基金管理部原副主任路军被查

中国国家开发银行国开发展基金管理部原副主任路军，因涉嫌严重违纪违法被查。

中共中央纪委国家监委网站星期五（7月15日）发布上述消息。

路军出生于1968年，为江苏建湖人。2007年7月至2010年5月，路军曾任国家开发银行上海分行党委委员、副行长。之后，他出任国开金融有限责任公司党委委员、副总裁、纪委书记。

2020年11月起，路军担任国家开发银行国开发展基金管理部副主任、国开发展基金有限公司副总经理，直到2021年9月辞职。

据财新网报道，路军在辞职后出任广州湾区半导体产业集团有限公司董事长兼总裁。广州湾区半导体产业集团有限公司2021年11月成立，是广东省为实施“广东强芯”工程、打造中国集成电路“第三极”而设立的大型半导体及集成电路产业集团，主要投资粤港澳大湾区的集成电路重大项目。

在芯片行业，路军最为人熟知的是曾参与管理国家集成电路产业投资基金，俗称“大基金”。大基金按照所有权、管理权分开的原则，拥有两层管理架构，由国家集成电路产业投资基金股份有限公司委托华芯投资管理有限责任公司（简称华芯投资）为唯一管理人，承担基金投资业务。

2014年华芯投资成立起，路军就担任华芯投资总裁，参与了大基金大量的投资运作，直到2020年底调回国家开发银行工作。

据报道，大基金一期成立于2014年9月，规模超过1300亿元（人民币，下同，约269亿新元）。2018年，一期基金基本投资完毕，投资标的中，芯片制造占67%、设计占17%、封测占10%、设备和材料类占6%，被投企业包括中芯国际、上海华虹、长江存储、紫光展锐、三安光电、长电科技、北方华创和中微半导体等。

二期基金成立于2019年10月，规模超过2000亿元。路军曾规划，二期基金首先会关注已经在一期建立起合作关系的公司和项目，例如长江存储，中芯国际、上海华虹等，帮助这60多家公司的发展，同时会根据市场形势在5G等领域做一些布局。

不过，大基金二期成立刚一年多，路军职位由国开金融有限责任公司副总裁、华芯投资监事孙晓东接替。而路军被调回国开行系统后，不到一年，他选择辞职。

在路军之前，大基金还有其他高管被查。2021年11月，中央纪委国家监委驻国家开发银行纪检监察组、山东省监委消息，华芯投资原副总裁高松涛涉嫌严重违法，目前正在接受监察调查。