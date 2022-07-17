港律政司长批CECC制裁建议如哆啦A梦“胖虎”横蛮

美国国会及行政当局中国委员会上周点名被指负责违反《香港国安法》等案件的15名检控官，被外界解读为建议美国制裁这些检控官。律政司司长林定国指此举卑鄙无耻，犹如日本动漫《哆啦A梦》里欺负男主角大雄的胖虎那样横蛮无理。

美国国会及行政当局中国委员会（CECC）上星期二（7月12日）在网站发表报告称，香港律政司自2019年6月以来，以国安法，以及与抗议有关的罪名，起诉至少2944人，其中部分案件侵犯了抗议者、记者、民间社会工作者、反对派政治人物等等的人权，并点名负责部分案件，或是处理过政治案件的上述15名检控官。

委员会认为，如果香港律政司和检控官继续扩大任意拘留和政治起诉范围，“美国和国际社会应考虑采取有针对性的行动，以解决法治受到侵蚀的问题，这些措施包括根据《香港自治法》（Hong Kong Autonomy Act）和《香港人权与民主法》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），实施额外制裁。”

报告内容被外界解读为建议制裁这些检控官，或是检控官可能被制裁。

林定国星期日（7月17日）在香港无线电视台节目上回应时质问：“为何要针对前线的同事，他们都是打一份工，这是叫卑鄙无耻……我们会有适当的方法，保障他们不会受到任何这方面行动的影响。”

林定国并没有进一步说明香港方面会有什么适当方法：“这就不方便跟你说了，但我可以说的，你看看，受到制裁的（之前）已经发生了，他们都过着正常生活。”

美国财政部曾在2020年8月对时任律政司司长郑若骅等11人实施制裁，原因是他们破坏香港自治，并限制香港公民的言论或集会自由。美国也指郑若骅负责或参与实施《香港国安法》的工作。

