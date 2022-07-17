中国媒体报道部分涉及停工风险楼盘复工

中国媒体报道，中国房地产融资呈现回暖趋势，而且在有关部门和房地产企业等的共同努力下，多个涉及停工风险的楼盘，有的已经正常施工，有的则迎来了复工的消息。

中国《金融时报》星期六（7月16日）引述金融管理部门和多家银行报道，6月房地产贷款新增规模较5月明显提升，连续两月环比多增，预计6月房地产贷款新增超1500亿元（人民币，下同，310亿新元），较5月环比多增2500亿元，其中房地产开发贷款多增1000亿元，个人住房贷款多增1500亿元，并称房地产融资呈现回暖趋势。

中国一些城市的楼盘出现延期交付，停工项目的业主在网上发布强制停贷告知书。

报道称，中国银行保险监督管理委员会有关部门负责人曾说，下一步将加强与住建部门、人民银行工作协同，支持地方政府积极推进“保交楼、保民生、保稳定”工作，依法依规做好相关金融服务，促进房地产业良性循环和健康发展。

受冠病疫情封控影响，中国第二季经济同比增速降至两年来最低的0.4％，更较第一季下跌2.6％。经济师普遍认为中国今年无望实现5.5％左右的增长目标，这将是1998年来中国经济增速首次低于官方预期。

中国国家统计局星期五（15日）公布的数据也显示，上半年房地产开发投资同比下降5.4％，全国商品房销售面积下降22.2％，商品房销售额减少28.9％。据彭博社测算，70个大中城市商品住宅价格6月环比下跌0.1％，连续第10个月走低。

华侨银行大中华地区研究主管谢栋铭早前接受《联合早报》访问时说，房地产是下半年最值得关注的经济指标之一，“今年中国经济若要达到预期增长目标，楼市表现至少要与去年持平，不能下跌”。