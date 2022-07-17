美媒：中国将组建新国有集团以控制铁矿石进口

《华尔街日报》报道，中国即将成立一家新的国有集团，该集团将控制中国所有的炼钢原料进口。

这篇于星期五（7月15日）刊登的报道说，在与西方的紧张关系加剧之际，中国希望加强对该国发展所需资源的控制，成立这一新集团也是这番举措的内容。中国是世界最大的钢铁生产国。

另据财新网星期三（13日）报道，担任中铝集团董事长近三年的姚林突然离任。报道引述多名知情人士透露，姚林下一步或将转任重要岗位。

《华尔街日报》在报道中说，姚林将领导上述新公司。

现年56岁的姚林职业生涯大部分时间在中国第二大钢铁生产商鞍钢集团任职，一路晋升至鞍钢集团董事长，之后接手了中国第二大铝冶炼企业中铝集团。

《华尔街日报》指出，中国领导人长期以来一直对中国依赖少数国际资源企业的情况耿耿于怀，他们认为，将所有炼钢原料的采购归入一个国有实体之下，将使中国对全球市场大宗商品的价格拥有更大的影响力。

今年上半年，中国进口了5.3575亿吨铁矿石，比上年同期下降了4.4%。

中国的钢铁产量占全球总产量的一半以上，但用于炼钢的铁矿石有80%需要进口，其中约60%来自澳大利亚，20%来自巴西。近年来，中国和澳大利亚之间的关系恶化，澳大利亚和美国以及美国在印度-太平洋地区的其他盟友加强了安全关系。