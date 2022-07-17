蔡英文：仔细评估开放时间表 争取国际旅客来台

台湾总统蔡英文说，随着生活回到常轨，执政团队会抓紧振兴经济的机会，仔细评估开放的时间表，重新争取国际旅客来台湾。

据联合新闻网报道，民进党全代会星期天（7月17日）登场，18位已提名的县市首长参选人，与行政院长苏贞昌、绿营现任执政县市首长一起上台，营造团结气势。身兼民进党主席的蔡英文说，面对年底选战，要坚定地表达立场，积极地展开沟通，捍卫民进党理念，争取人民认同，把绿色执政品质保证的成绩单拿出来，“民进党赢，台湾一定赢”。

蔡英文说，“团结台湾，顾好未来”是这次全代会的主题，也是民进党的使命，除了要“会做事”，也要“做对事”。民进党没有忘记改革的责任，也没有轻忽现实的挑战，相信有能力在变动的世界局势中，稳健地带领台湾走向世界舞台。

蔡英文说，后疫情时代的世界，是个充满挑战和机会并存的世界，尤其俄乌战争还在持续，国际性的通货膨胀正在发生，但是仍然可以对自己保持信心，台湾经济的基本面良好，许多产业在全球供应链重组的过程中，也把握住关键的战略地位。

蔡英文说，执政团队会以最稳健的步伐，来维持经济成长、物价平稳，并且特别留心基层劳工、年轻朋友的需求。随着生活回到常轨，执政团队会抓紧振兴经济的机会，仔细评估开放的时程表，重新争取国际旅客来台湾。

蔡英文说，2018年的地方选举，对民进党而言是一次深刻的教训，很清楚人民给民进党教训，是因为希望民进党更好，“人民给我们机会，是因为希望我们坚守理念、落实承诺”。

蔡英文说，这一次，民进党做了最充足的准备，拿出最好的政绩、提出最强的候选人，就是要赢得人民最大的支持，唯有胜选，改革的理想才能落实；唯有胜选，民进党的执行力才有展现的机会。