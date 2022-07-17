富士康招工高峰期提前 近万元人民币奖励“抢人”

苹果iPhone 14量产在即，为苹果手机代工的富士康据报已经进入招工“抢人”阶段，包括每人返费奖励近1万元人民币（约2000新元）。

据中国证券网报道，富士康IDPBG事业群星期六（7月16日）发布消息称，目前是全年返费奖励最高阶段，“高峰期提前到来，错过这周，再等一年！”IDPBG事业群是富士康旗下负责苹果iPhone组装的业务部门。

郑州富士康IDPBG事业群6月已在招聘见习生，招聘奖金为每人6000元。至于介绍人奖金，则为每人500元，求职者根据不同岗位奖金有所不同，制造部门关键岗位奖金为每人9000元至9500元。这意味着，富士康已进入招工“抢人”阶段。

《中国证券报》也引述深圳招聘中介人士处说，为满足iPhone14的组装工作，深圳观澜富士康已开始招工。

据报道，深圳富士康IDPBG事业群正在火热招聘，目前内部推荐奖金为每人5280元，其中推荐人可领1200元，被推荐人可领4080元；而6月底该项奖金为每人3480元。

信达国际研报显示，iPhone14系列已开始试产，计划在8月量产。研究机构TrendForce预测，苹果iPhone14系列将推出四款新机。

报道引述手机行业分析师郭明镇7月初说，从他对经销商、零售商的最新调查结果来看，中国市场对iPhone 14系列的需求可能会强于iPhone 13系列。

湘财证券称，由于iPhone尚有超过7亿的潜在换机用户，预计iPhone销量仍将小幅增长。