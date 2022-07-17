中国央行誓言将为实体经济提供更有力支持

中国人民银行行长易纲坦言，受疫情和外部冲击的影响，中国经济面临一定下行压力，人民银行将加大稳健货币政策的实施力度，为实体经济提供更有力支持。

人民银行网站星期六（7月16日）公布，易纲线上出席为期两天的峇厘岛二十国集团财长和央行行长会议。他在会上介绍中国经济金融形势时说，中国通胀较低，预期保持稳定。

易纲也说，人民银行将继续牵头做好制定转型金融政策框架等工作，与各方共同推进落实《G20可持续金融路线图》，发挥好金融在支持碳达峰碳中和上的重要作用。

受冠病疫情封控影响，中国第二季经济同比增速降至两年来最低的0.4％，更较第一季下跌2.6％。经济师普遍认为中国今年无望实现5.5％左右的增长目标，这将是1998年来中国经济增速首次低于官方预期。

中国国家统计局星期五（15日）公布的数据也显示，上半年房地产开发投资同比下降5.4％，全国商品房销售面积下降22.2％，商品房销售额减少28.9％。据彭博社测算，70个大中城市商品住宅价格6月环比下跌0.1％，连续第10个月走低。

华侨银行大中华地区研究主管谢栋铭早前接受《联合早报》访问时说，房地产是下半年最值得关注的经济指标之一，“今年中国经济若要达到预期增长目标，楼市表现至少要与去年持平，不能下跌”。

中国《金融时报》星期六报道，中国房地产融资呈现回暖趋势，而且在有关部门和房地产企业等的共同努力下，多个涉及停工风险的楼盘，有的已经正常施工，有的则迎来了复工的消息。