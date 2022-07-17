亚洲首个专业货运机场鄂州花湖机场正式投运

亚洲第一个、世界第四个专业货运枢纽机场——中国湖北省鄂州花湖机场星期日（7月17日）正式投运。

据中新社报道，鄂州花湖机场是湖北省“头号工程”，定位为“货运枢纽、客运支线、公共平台、货航基地”。从2014年初步谋划到2022年建成投运，前后历时8年。机场项目总投资为308.42亿元人民币（约64亿新元），由机场工程、转运中心及顺丰航空公司基地工程、供油工程三部分组成。

据报道，鄂州花湖机场按照满足2025年旅客吞吐量100万人次，货邮吞吐量245万吨的要求设计，飞行区等级为4E级。本期建设东、西2条远距平行跑道及滑行道系统，跑道长3600米、宽45米，跑道间距1900米，建设有1.5万平方米航站楼、2.4万平方米货运用房，124个机位站坪。

鄂州花湖机场投运后，今年将逐步开通鄂州至北京、上海、深圳、厦门、重庆、成都、昆明、青岛、宁波等客运航线，鄂州至深圳、上海、法兰克福、大阪等货运航线。从鄂州出发，一小时三十分钟飞行圈可覆盖中国全国90%的经济总量、五大国家级城市群，货物可“一日达全国，隔夜达全球”。

鄂州花湖机场相关负责人说，该机场建成投运后，将形成武汉天河机场以客运为主，鄂州花湖机场以货运为主，引领中部、辐射全中国、畅达世界的航空“客货双枢纽”。