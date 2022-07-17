中概股在美国创下3个月来最大单周跌幅

在美国交易的中国股票创下近三个月来最大跌幅，市场担心北京对科技业的整顿卷土重来，加上防疫封控风险升高，扑灭了遭受重创的中概股迅速反弹的希望。

据彭博社报道，纳斯达克金龙中国指数上星期五以来下跌逾9%，单周表现为4月以来最差，也是自那以来首次录得三个星期连跌。中国科技巨头阿里巴巴领跌，当周重挫15%，创下去年12月以来最大跌幅。

反垄断罚款和公司高管在上海警方数据泄密事件调查中被约谈的报道等一系列事态发展，令投资者对于阿里巴巴的发展前景感到不安。

中概股前段时间一直在反弹，单6月就飙升16%。虽然越来越多的分析师和基金经理看涨，认为中国政府在监管上采取了较为宽松的立场，但最新消息表明投资者需要保持谨慎。

“投资者对科技整顿的担忧仍然挥之不去”，彭博社引述Global X ETFs研究主管雷迪（Rohan Reddy）说，“在我们2021年经历了与科技监管有关的波动后，市场的疑虑可以理解”。

中国多地疫情重燃以及随之而来封控风险，也让经济前景变得更加复杂。

受疫情封控影响，中国第二季经济同比增速降至两年来最低的0.4％，更较第一季下跌2.6％。经济师普遍认为中国今年无望实现5.5％左右的增长目标，这将是1998年来中国经济增速首次低于官方预期。