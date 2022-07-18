广州荔湾区业主隔离期间家中被开锁 官方为粗暴做法致歉

广州荔湾区有业主在隔离期间家中被开锁，官方发通报，为应急入户排查做法简单粗暴向住户逐一致歉。

据“广州荔湾发布”微信公众号消息，7月8日，荔湾区海龙街道在核酸检测筛查中，发现邦华星际公寓住户中有冠病阳性人员。按防疫要求，经风险研判，该公寓2栋为高风险区域。

根据通报，7月9日，经反复排查比对，发现除已转运隔离人员外，仍有密切接触者隐匿家中，且其中有人于当晚被检测出冠病核酸阳性。为防止出现新的社区传播，尽快实现“应排尽排”“应隔尽隔”，7月10日凌晨，海龙街道、社区居委会、物管工作人员对重点楼层84户住户再次进行应急排查，在全程录像下，逐户开锁排查后随即给房门贴上封条。同时，将楼栋外围全面围蔽，24小时强化值守，确保住户财产安全，并陆续为住户安装新门锁。

通报说，上述应急入户排查做法简单粗暴，忽视了住户感受，伤害了群众感情。事件发生后，海龙街道负责人向住户逐一道歉、承认错误、承诺补偿。荔湾区对在疫情防控中发生这种简单粗暴的错误行为深感痛心，向住户和公众诚恳道歉。

通报还说，事件发生后，荔湾区已第一时间成立调查组，进行全面深入调查，将根据调查结果，依法依规依纪对相关人员进行严肃处理，同时深刻汲取教训、举一反三，坚决杜绝类似情况再次发生。

另据天目新闻报道，7月15日，有网民爆料，广州邦华·星际小区业主在酒店隔离期间，家门锁被社区拆掉强行破门，涉及一百多户。

15日下午，邦华·星际小区物业工作人员说，事情大概发生在7月10日，因为收到“有人躲在家中”的消息，联合防疫的四个部门——疾控中心、街道、居委、派出所共同做出决定，将确诊病例的上下三层，即6至12层楼的屋门强制破锁，就为了消杀，同时防止有人躲在家中不出来。之后，会帮助业主们重新更换新锁。