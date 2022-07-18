澳门大学教授疑“相对静止”期间性骚扰女生 警方调查

澳门大学学生刊物《橙报》报道称，澳门大学一名教授怀疑于“相对静止”期间在校内宿舍举办派对性骚扰女学生事件。

据香港《星岛日报》报道，澳门治安警行动及通讯处处长马超雄称，警方已接到当事人报案，之后会再去了解及分析，若涉及违法会依法跟进，提交相关部门。

《橙报》星期天（7月17日）在面簿发文称，该报日前接获投诉，指澳门大学一名教授于“相对静止”期间，藉校园内的宿舍举办派对。更有事主控诉，这名教授在醉酒状态下，多次透过出言挑逗、身体接触，对女性学生作出性骚扰行为。

报料者说，数日前，一位任职于澳大人文学院的男性教授邀请多位在读学生于教职员宿舍聚餐。上星期六（7月16日）晚间派对开始后，他曾主动为席间女学生斟酒，但在喝下数杯酒后，多次讲出不礼貌而具有性意味的言语。后来，他更以拥抱、抚摸等方式作出不受欢迎的身体接触，甚至抓住一名女生，意图强行袭胸。

报料者也称，前述派对于深夜时分方才结束，而该教授当时已几乎醉至不省人事。事发后，有参加聚会的女学生感到相当不适及惶恐不安。据了解，也有事主已向校方反映有关事件，并准备报警。

《星岛日报》报道，澳门大学表明高度关注事件，对于所有涉及违法的行为均零容忍。校方绝不允许在校人员违反政府的防疫政策和指引，目前校方已就个别在校人员于“相对静止”期间聚会一事向警方报案。校方强调，在校人员必须坚守本分、严格遵守政府的防疫政策和指引。

此外，对于怀疑涉及在校人员作出不当行为，涉事人士已向警方报案，校方不便作任何评论。