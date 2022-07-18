中国银保监会将启动村镇银行5万人民币以上客户垫付工作

针对河南、安徽省村镇银行取款难事件，中国银行保险监督管理委员会回应称下一步将启动5万元（人民币，下同，约1.03万新元）以上客户的垫付工作。

银保监会有关负责人星期天（7月17日）通过《中国银行保险报》采访发布的信息说，公安机关经三个多月的调查，已初步查明这一案件主要事实，还原了事件真相。河南新财富集团操纵河南、安徽5家村镇银行，通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等方式非法吸收并占有公众资金，篡改原始业务数据，掩盖非法行为。

负责人指出，根据目前所掌握的证据，绝大多数账外业务普通客户对新财富集团涉嫌犯罪行为不知情、不了解，而且也未获得额外的高息或补贴。

负责人说，此前公布对客户本金分批垫付的处置方案后，由于原来的后台数据被犯罪团伙隐瞒或删改过，为确保信息真实性，两省新搭建了客户信息登记系统，并与后台数据进行交叉核验。

负责人称，客户人数较多，工作量大，采取分批垫付方式，首先垫付普通小额客户，下一步将陆续启动5万元以上客户的垫付工作，请大家耐心等待后续公告。

银保监会相关负责人还辟谣了关于7月11日垫付公告发布是因为7月10日河南郑州发生了聚集性群访事件的网络言论，称垫付公告发布与群访事件没有任何关系。

负责人强调，河南、安徽5家村镇银行风险事件爆发后，银保监会从4月30日以来多次公开表示，必须严格依法依规处理，凡依法合规办理的业务均受到国家法律保护。

河南、安徽省金融监管机构于7月11日宣布分批垫付本金，7月15日开始首批单人合并金额5万元以下的客户垫付工作。