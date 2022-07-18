四川遂宁一气垫泳池垮塌一死七伤 曾被反映存隐患

中国四川一游乐中心临时游泳池发生垮塌导致一死七伤，事发前已有民众向有关部门反映该设施“存在极大安全隐患”。

四川省遂宁市蓬溪县应急局星期天（7月17日）通过官方微博“蓬溪发布”通报称，星期六（16日）19时30分许，蓬溪县蓬南镇一游乐中心发生一起意外事故，导致一人抢救无效死亡、七人住院治疗。

据澎湃新闻报道，该游乐中心于7月8日开业，娱乐项目包括水深在0.8米～1米之间的气垫式游泳池以及淘气堡、旋转木马等。网友拍摄视频显示，游乐中心靠近河流一侧，为地势稍低的两个深水池，再往下则是供市民散步的岸堤。最近正值雨季，河流水面宽约十多米。

多段事发后的现场视频显示，星期六事发时气垫式游泳池发生损坏垮塌，水往地势更低的深水池、河流冲去；事后游乐中心一片狼藉，遍地淤泥，有人从深水池中被拉起来，河中也有人挣扎着往岸边游去。

有目击者称，从垮塌泳池到下方的河流，高度落差约有十几米，即便水域都不深，但游客被瞬间冲下，非常危险。

据人民网“领导留言板”留言显示，7月11日就有网友向蓬溪县领导反映上述游乐场“存在极大安全隐患”，隐患包括所紧邻国道，车流量大，该处没有设置交通安全标志及信号灯；现场负责看护的人员没有经过专业的溺水救援培训，“夜间照明设施差，灯光昏暗，不能清晰准确的判断是否有儿童溺水现象”；“该游乐场是临时搭建，没有办理任何经营相关证件，没有相关责任人，建议相关部门勒令停业整顿”等。

该留言下方回应显示，网友反映的问题已于12日转相关部门进行处理。对此，蓬溪县应急局星期天回应称，具体原因正在进一步调查。