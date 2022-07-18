网传林郑与丈夫赴伦敦 知情人士称她仍在港

移居英国的香港前无线新闻主播王俊彦在面簿发文称，据悉香港前特首林郑月娥和丈夫林兆波飞赴伦敦，但有政界人士透露，林郑月娥仍在香港，上星期六（7月16日）晚还在沙田大会堂看粤剧。

综合香港《星岛日报》和网媒“香港01”报道，王俊彦7月16日在面簿发贴文称，据了解，林郑月娥及林兆波在英国伦敦机场现身，消息人士指两人疑似在英国转机，还说林兆波没戴口罩，林郑月娥戴上普通外科口罩，旁边疑似有保镖。王俊彦在贴文附上“无图无真相”“但可信”的标签。

有林郑月娥友人向“香港01”透露，林郑月娥及林兆波目前身在香港，没有到英国。

有政界人士向《星岛日报》报料，称7月16日晚上7时半在沙田大会堂举办的“声辉粤剧展演2022”遇见林郑月娥。以她前特首的身份，主办方安排她坐观众席第一排，但她仍然单独在包厢看剧，比较低调，半场后离开。

这名政界人士说，香港直航飞伦敦的飞行时间约13小时，即使林郑月娥当晚坐夜机离开香港，都要星期天（7月17日）下午才能飞抵伦敦机场。除非林郑月娥能“分身”，否则难以同时在两地出现。

林郑月娥一向爱看粤剧，担任民政事务局常任秘书长期间，曾为了解如何更好推广粤剧文化，到粤剧名伶白雪仙家拜会，她当时说是“小影迷见大明星的心情”，白雪仙也安排了满桌食物欢迎她。自此之后，只要有由白雪仙担任艺术总监的粤剧演出，林郑月娥差不多都会是座上客，并获安排一起坐。十多年来无论她在什么工作岗位，只要白雪仙邀请，林郑月娥必定出席。不过，16日晚的“声辉粤剧展演2022”，白雪仙没有参与。