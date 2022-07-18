美前防长率团访台 19日与蔡英文会面

美国前国防部长埃斯珀（Mark Esper）将率团访台，并与台湾政府高层就印太安全经贸情势交换意见。台湾总统府说，总统蔡英文将于星期二（7月19日）接见访问团。

台湾外交部星期一（7月18日）发布新闻稿，通报埃斯珀访台消息。

根据通报，美国大西洋理事会（The Atlantic Council）访问团由埃斯珀率领，意大利前总统外交顾问史德方尼尼（Stefano Stefanini）及大西洋理事会资深副会长博贝利（Barry Pavel）一行三人，将于7月18日至21日访问台湾，外交部表达诚挚欢迎。

台外交部说，访团此行将拜会台湾政府高层及相关部会，并与智库、商界等人士互动交流，以了解台湾最新发展，并就印太地区安全经贸情势及台美欧关系等广泛交换意见。

对于团长埃斯珀，台外交部说，他担任美国国防部长任内，多次公开表达对民主台湾的支持与承诺，卸任后也持续关注台海和平稳定，是台湾的忠实友人。随着俄乌战事爆发，国际社会对台湾直接面临威权政体威胁更加警觉及关注，外交部期待藉此次访问，加深美欧政策圈对台湾的了解及支持。

台总统府发言人张惇涵说，总统府除表达诚挚欢迎外，蔡英文也将在7月19日上午于总统府接见埃斯珀率领的访问团。这是蔡英文2016年就任以来，大西洋理事会第四次组团访台。

张惇涵说明，此次访问团中，埃斯珀及博贝利皆曾造访台湾。总统府期盼透过此行交流，深化美国及欧洲对台湾的支持、深化国际民主伙伴的合作，并为强化全球民主韧性共同努力。

大西洋理事会是无党派的美国智库，总部位于华府，成立宗旨为强化跨大西洋的政策研究及合作，在美欧人脉丰沛，相关研究也深受各国决策人士重视。