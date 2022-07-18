陈时中自曝曾办绿卡 被蓝营质疑打预防针

民进党台北市长参选人陈时中在新书中自曝曾申请办理美国绿卡，被国民党质疑打预防针，避免选举时被爆料，自己先承认放弃理由。

综合中时新闻网和苹果新闻网报道，陈时中在新书《温暖的魄力：陈时中的从医初心》透露申请美国绿卡过程。他星期天（7月17日）对此回应说，台湾退出联合国后掀起一股“出国”潮，当时有亲戚在美国，自己也跟着申请，但毕业后觉得应该要根留台湾，就放弃、没有再继续办了。

国民党立法院党团总召曾铭宗质疑，陈时中是在打预防针，因为过去申请绿卡是事实，避免选举时被人爆料，怕被外界质疑曾经想离开台湾，所以自己就先出招。但陈时中后来放弃绿卡的理由没说清楚，相信外界将会进一步检视。

国民党立委赖士葆批评，陈时中好像想告诉台北市民“原本我可以当美国人，但我选择当台湾人”一样，拿绿卡吓人，挟美国以自重。

陈时中星期一（7月18日）接受广播节目《宝岛联播网》专访时说，当时上世纪七十年代台湾退出联合国又有白色恐怖，许多人都为逃离白色恐怖环境做出判断和选择。

陈时中说，政务官不宜有绿卡，一般人是否持有绿卡就应尊重，但要骂也要骂对，操作有点Low，选举一定会被攻击没办法，但他表明并没有挟美国以自重。

在被问及会否喊出类似台北市长柯文哲“两岸一家亲”的口号，陈时中17日直接回应“不会！”，并强调未来会积极寻求双方在自由民主、平等互惠价值下的可能性。