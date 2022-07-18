赖清德：年底选举携手赢得胜利

台湾执政党民进党星期日（7月17日）召开“全国党员代表大会”（简称全代会），不在场的副总统赖清德通过社交媒体说，身为执政党有责任为台湾进步再创新局，“年底的选举，我们一定要携手同心、嬴得胜利”。

赖清德早前到日本参加前首相安倍晋三的丧礼，返台后自主隔离防疫，因此缺席了全代会。他在面簿发文说，由民进党执政的县市首长与行政团队，齐心落实中央政策、提升政务推动的效率，在变局之中，稳健带领城市进步发展，不仅打拼出优异成绩，更充分发挥城市潜力。

“台湾是一个团队、国家是一个整体，身为执政党有责任为城市的发展、为台湾的进步再创新局。”

赖清德说，11月底举行的“九合一”地方选举，民进党会推出有能力、有经验的县市长候选人，并以更优质、更专业、更有魄力的坚强阵容，扛起“绿色执政，品质保证”招牌，来回应人民的期待、赢得最大支持。

赖清德接着说，年底将举行“18岁公民权修宪复决”，他强调这是台湾宪政改革关键一步，也是由民进党最早提出的主张；民进党会坚定地支持与推动，要为年轻人投下同意票，“‘民主、前进、挺18’，留给下一代更好的台湾”。

赖清德最后指出，团结是为了改变，改变才能落实理想。因此，他呼吁民进党在年底选举一定要携手同心、赢得胜利，且让会做事的团队，“一起把国家带往更好的方向”。