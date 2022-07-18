南非开普敦有中国公民被绑架遇难 领馆发安全提醒

中国驻南非开普敦总领事馆通报一起中国公民遭绑架后不幸罹难案件，提醒当地中国公民提高警惕、加强防范。

总领事馆星期六（7月16日）在网站通报近期有中国公民在西开普省开普敦市遭枪击后被绑架，受害人在被绑匪释放后，因伤势严重在医院不幸身亡。总领事馆星期一（18日）又再次发文，向死者家属表示沉痛哀悼和深切慰问。

总领事馆称，这是自2021年以来首次有中国公民在绑架案件中遇难。

总领馆表示，案发后总领事林静致电西开普省警察副总监，要求南非警方加紧侦查，尽快破案，坚决遏止针对华人社区的犯罪活动。南非表示高度重视针对中国公民的犯罪案件，承诺尽全力侦查破案。

总领事馆称，南非经济下行，失业率居高不下，社会不稳定因素明显增多，谋杀、绑架、抢劫等各类刑事案件大幅上升。

总领事馆还称，在2021年以来接到的九起涉中国公民绑架案中，六起已告破，30余名嫌疑人被捕。

总领事馆提醒旅居开普三省的中国公民务必提高警惕、加强防范。严格遵守当地法规，合法合规经营。如不幸遇险，一定要保持冷静，首先确保人身安全，避免激怒匪徒。家属要第一时间向当地警方报案，并向总领馆及警民中心求助。全力配合警方，听取警方谈判专家建议。

公开资料显示，这是今年开普敦市发生的第三起中国公民遭绑架案件，前两起分别发生在3月和5月，人质均安全获释。