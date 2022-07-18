北京市政协原副主席于鲁明被双开

中国官方通报，北京市政协原副主席于鲁明被开除党籍、公职。于鲁明4月因涉嫌严重违纪违法被查，并在5月被免去北京市卫生健康委员会主任的职务。

据中共中央纪委国家监委网站星期一（7月18日）发布的通报，于鲁明被指放松政治理论学习，纪法意识淡漠，违反中央八项规定精神，长期违规收受礼品礼金，多次接受可能影响公正执行公务的宴请。

同时，于鲁明为官不廉，通过民间借贷获取大额回报；贪欲膨胀，以权谋私，利用职务便利为他人在土地转让、项目审批、工程承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物。

通报也称，于鲁明严重违反中共的纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手。经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予于鲁明开除党籍、开除公职处分，并收缴其违纪违法所得，也将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。

公开资料显示，于鲁明生于1961年12月，1983年12月参加工作，1986年12月加入中国农工民主党，1992年6月加入中共。他毕业于北京医学院分院精神卫生专业，是一名主任医师。

于鲁明长期在家乡北京工作，曾任北京市大兴县卫生局副局长、精神病医院院长，北京市卫生局副局长，北京市医院管理局副局长，北京市卫生和计划生育委员会副主任（兼），农工党中央委员会常委、北京市委员会主任委员等职。

2018年1月，他出任北京市政协副主席。当年11月，北京市医疗保障局正式组建，于鲁明任局长。2020年11月，他被任命为北京卫健委主任。

此外，他还是农工党中委会常委，全国政协委员、教科卫体委员会委员。

公开报道显示，北京市政协常委会4月8日召开会议时，于鲁明曾出席。