港府专家顾问称3岁以下儿童料9月开打冠病疫苗

香港政府专家顾问、疫苗可预防疾病科学委员会主席刘宇隆说，联合科学委员会下月初开会，预料将讨论三岁以下幼童接种冠病疫苗事宜，若完成相关程序，最快9月可开始施打。

据网媒“香港01”报道，刘宇隆星期一（7月18日）在香港电台《千禧年代》节目上说，卫生署将收集数据给予科学委员会于8月初审视，加上医务局局长卢宠茂早前也表明关注，他估计下月应可得出共识，随即可按既定程序推进，包括向药厂申请安全及有效数据，并由政府作出审视及申请紧急使用，预料最快可于9月为三岁以下幼童打首针，10月打第二针。

刘宇隆说，全球已有数十亿人接种冠病疫苗，故不论是科兴或复必泰，他个人不忧虑其安全性。届时可否二选其一，需视乎情况，复必泰设有“儿童版”，但辉瑞药厂暂未售予香港，若按美国做法即成人剂量抽取十分之一，为三岁以下幼童注射，技术上面临挑战且未必可行，“当然希望买得到”。幼童接种科兴疫苗的剂量则与成人无异，且目前也有不少三至五岁儿童接种科兴疫苗。

刘宇隆说，三岁以下幼童基本上要打三针。至于每针的间距，他相信无论是科兴或复必泰，第一针和第二针可相距一至两个月，第二针与第三针之间则视乎疫情发展，若疫情不危急，则可隔开四至五个月。他盼港府尽量协调，免得市民感到混乱。

三岁以下幼童基本上无人接种，刘宇隆担心冬天暴发疫情，应争快尽快落实打针相关安排。