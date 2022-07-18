日本台湾交流协会感谢逾万台湾人吊唁安倍

日本前首相安倍晋三7月8日遇刺身亡，日本台湾交流协会在台湾和高雄设置的吊唁会场星期天（7月17日）下午5时关闭。日台交协说，有近1万5000人到场吊唁。

据台湾《自由时报》报道，日本驻台代表泉裕泰17日晚说：“前首相安倍生前呵护备至的日台情缘，我们作为海岛邻居一定要继续努力守护下去。谢谢前来悼念的台湾朋友，我们明天起要一起继续向日本与台湾的美好未来迈进！”

根据日台交协统计，台北会场七天内到场吊唁人数约1万2750人，高雄会场两天半吊唁人数1693人，合计近1万5000人。

日台交协17日晚间透过面簿发布记录民众吊唁过程的短片，影片配乐是安倍晋三在去年末弹奏的311复兴应援曲《花は咲く》（花正在开）。影片最后将台湾民众手写的便利贴，透过影像处理拼贴成安倍的肖像被爱心包围，象征台湾民众对安倍的追思心意。

日台交协写道，一个又一个的花柱砌成一面面花墙，布满了大厅；前来吊唁的民众所赠的花束也早已堆满了整个房间，铺作整片花海。每一张便利贴留言、卡片、千纸鹤、肖像画等等，都承载了台湾朋友对安倍先生的感念与感谢。“我们知道还有很多没办法前来会场吊唁的朋友，这个礼拜也都在心里默默地跟我们一起送安倍さん（先生）最后一程。大家的心意，相信在天上的安倍先生都看到了。”

日本驻台代表泉裕泰说，这周有很多台湾各界人士特地前来唁念致意，对此十分感谢。同时也对许多市民前来献花感激不尽。他亲眼见到许多爸爸妈妈带着小朋友一起鞠躬致意、还有坐轮椅前来的阿公在亲人搀扶下坚持要在遗像前立正敬礼。除此之外，还有许多台湾民众不辞千里北上、特地请假前来致意。

泉裕泰说，不论是忍着泪啜泣进入会场、在献花台前虔诚合掌的民众，或是在留言区用满满的爱意包围安倍并鼓励着日本的每一个心声，都诉说着对安倍满满的感谢。他也感到十分欣慰，因为知道安倍对台湾的心意都已充分传达到许多台湾朋友的心中。

泉裕泰强调，每当日本陷入苦难时，台湾朋友总是毫不犹豫地伸出援手；而这次也是台湾一直陪在他们的身边。“前首相安倍生前呵护备至的日台情缘，我们作为海岛邻居一定要继续努力守护下去。谢谢每一个亲自到会场悼念的台湾朋友。我们从明天起要一起继续向日本与台湾的美好未来迈进！”