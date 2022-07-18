中国欲借海外资金推动ETF市场发展

中国已为国际投资者向该国股市投入现金打开另一个通道，希望能够促进国内起步时间不长的交易所交易基金（ETF）行业。

据《华尔街日报》报道，香港和中国大陆的证券监管机构本月初批准将数十只ETF纳入大陆与香港股票市场交易互联互通机制。这些基金大多在上海或深圳上市，包括名为“创新药ETF”和 “芯片ETF ”在内的产品，以及追踪沪深300大型股指数和其他大盘基准指数的基金。

根据大陆和香港交易所提供的数据，在上述ETF纳入互联互通机制后的第一个星期，交投温和，但过去一个星期的交易额猛增三倍多，达到3.14亿美元（下同，约4.39亿新元）。最近的绝大部分交易涉及在香港上市的ETF，这些基金持有在香港上市的股票。

高盛的研究分析师预测，在未来十年，如果有更多ETF产品被纳入这一互联互通机制，可能推动高达1300亿美元资金流入在大陆上市的ETF，此外还将推动500亿美元资金流入在香港上市的ETF。目前被纳入这一互联互通机制的约有83只在大陆上市的ETF和四只在香港上市ETF，这些ETF管理的总资产约为1200亿美元。

大陆约有700只ETF，总资产规模约为2150亿美元。这些EFT中的大多数是持有境内上市公司股票的被动管理型基金。截至5月底，香港约有130只ETF，资产规模总计540亿美元。

相比之下，美国ETF市场规模达到7.14万亿美元，其中一些最大的共同基金是追踪标普500指数或罗素3000指数等主要基准股指的低成本基金。虽然近年来被动型投资在中国有所增长，但大多数投资者仍然喜欢买卖个股或购买主动管理型公募基金。

据报道，资产管理公司寄望ETF互联互通能帮助改变这种状况。海外投资者现在有更多的中国境内投资品种可供选择，而中国国内投资者可以更容易涉足那些持有阿里巴巴和百度等在港上市科技巨头股票的基金。

《华尔街日报》引述华夏基金管理有限公司数量投资部总监荣膺说，通过投资中国ETF，投资者无需对个股进行全面研究就能获得对特定行业的投资机会。她补充说，一些外国投资者对中国国内股票的研究能力有限。

华夏基金通过该互联互通机制提供10只ETF。该公司专注于中国食品和饮料、新能源汽车和半导体行业的基金已经有更多资金流入。荣膺说，还有更多的境外投资者对一只以碳中和为主题的基金感兴趣。

由于阿里巴巴和京东等中国互联网公司的股票没有加入该互联互通机制，因此中国投资者无法直接购买这些公司的股票，而ETF被纳入该机制为这些投资者提供了一条买入渠道。他们可以通过购买追踪香港恒生科技指数的香港上市ETF，拥有对这些公司的敞口。

南方东英资产管理有限公司的副首席执行官和弦表示，ETF互联互通启动后的第一周，从大陆流向香港的资金约有85%进入了她的公司所管理的恒生科技ETF。她说，预计会有更多的投资者热衷于投资ETF，投资ETF很方便，而且ETF不是通过银行和理财顾问等传统渠道进行分销。

和弦还表示，这种产品一旦增长起来，那么增长速度将是指数级的。

随着时间的推移，流入ETF的资金不断增加，在香港上市的中国科技公司将会受益。

瑞银集团中国全球市场负责人房东明称，中国的投资者群体活跃程度和流动性可能是第二高的，仅次于美国，所以如果大陆投资者群体能更容易接触香港股市，会是个加分项。房东明还称，这可能也会反过来提升香港作为上市地点的吸引力。

资产管理公司Rayliant Global Advisors首席投资官Jason Hsu称，他的公司计划在香港推出更多符合条件的ETF，以吸引大陆投资。Hsu还说：“中国大陆有大量的财富在寻找一些全球多样化的投资。大陆的资产管理机构无法满足对这些全球资产的需求。”

在最初的大陆与香港股票市场交易互联互通机制推出近八年后，ETF才加入该互联互通机制。根据最初的机制，香港和大陆投资者可在对方市场交易规定范围内的股票。根据数据提供商万得的数据，到目前为止，该互联互通机制的北向资金净流入达到2500亿美元。