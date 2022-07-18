中国大陆新增500多例感染者 上海九区全员核酸检测

中国大陆新增冠病病例仍然居高不下，上海九个地区星期二（7月19日）起开展三天两检全员核酸检测。

据中国国家卫健委官网消息，中国大陆星期天（7月17日）新增167起确诊病例，其中117起为本土病例，同时也新增431起无症状感染者，其中本土393起。甘肃和广西疫情依旧严峻，前者17日新增28起本土病例和183起本土无症状感染者，后者同天新增59起本土病例和53起本土无症状感染者。

“健康上海12320”微信公号通报，上海17日新增三起本土病例和14起本土无症状感染者，均在隔离管控中发现。

为尽早发现和控制疫情风险，上海九个区域将在7月19日至7月21日，开展三天两检全员核酸检测。

“上海发布”微信公众号通报，上海市冠病疫情防控工作领导小组办公室发布消息，目前，全市疫情社会面风险依然存在，为进一步巩固疫情防控阶段性成果，尽早发现和控制疫情风险，决定对黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、虹口区、杨浦区、闵行区、宝山区全域和其余行政区有阳性感染者轨迹的街道（镇）开展全员核酸筛查。

各区应落实属地责任，合理组织开放社区核酸采样点，7月19日至7月21日开展“三天两检”（即三天内完成两次核酸检测，至少间隔24小时）。各区可根据本辖区实际，合理安排筛查时间；要全面发动、精心组织，落实居民小区、沿街商铺、宾（旅）馆等所有人员纳入筛查范围，确保不落一户、不漏一人。同时周末例行筛查仍按计划开展。

各社区、各单位要强化核查力度，筛查期间，上述区域人员需持24小时内核酸采样证明出社区（单位、场所）。

另据央视报道，天津新增两起本土阳性感染者，天津市疫情防控指挥部通报，为进一步贯彻落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，切实保障人民群众生命安全和身体健康，严格排查冠病感染者和潜在传播风险，市疫情防控指挥部决定，7月18日（星期一）在全市范围开展核酸检测。