知情人士：宁德时代考虑在墨西哥设厂

来自中国的全球最大电动车电池生产商宁德时代，据报在为可能向特斯拉和福特汽车供货的一个工厂选址，而临近美国的墨西哥至少有两地在考虑范围内。

彭博社引述知情人士透露，宁德时代正在考虑墨西哥奇瓦瓦州（Chihuahua）的Ciudad Juarez、科阿韦拉州（Coahuila）的Saltillo这两个地方；它们都位于美国德克萨斯州边境附近。

知情人士也说，宁德时代在考虑对设厂项目投资多达50亿美元（下同，约70亿新元）。

据报道，Ciudad Juarez之所以具有吸引力，一定程度上是因为这个地方靠近San Jeronimo-Santa Teresa港口，方便进入美国新墨西哥州。这将在德克萨斯州边境通道附近提供一条路线，而德州正是特斯拉新工厂所在地，但德州近几个月采取的措施令货运和入境美国变得复杂。

德州州长艾波特（Greg Abbott）在4月加大了对商用汽车的检查力度，并表示希望打击毒品走私和非法移民。不过，一个经济研究机构的分析发现，这导致航运延误、桥梁封锁，令该州经济损失超过40亿美元。

彭博社引述知情人士说，宁德时代也在考虑将这笔投资分散到两地，一个在美国，一个在墨西哥。不过，最终决定尚未作出，投资总规模待定。