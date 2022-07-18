复旦大学原校长杨福家逝世 享年86岁

中国上海复旦大学原校长杨福家因病于星期天（7月17日）逝世，享年86岁。这位中国知名的教育家，也是英国诺丁汉大学首位中国籍校长。

复旦大学星期日在官网发长文悼念杨福家，同时将官网页面都设置为灰色调。复旦大学表示杨福家追求卓越，并形容这是他“一生的信念”。

复旦大学说，杨福家始终深耕物理学前沿科研，为复旦建设一流大学付出努力。同时，他也为中国应用物理研究作出杰出贡献，在原子核能谱学、核衰变分析、离子束研究等方面取得重大成果，开创了中国离子束分析研究领域。

此外，杨福家为中国高等教育和教育国际交流作出突出贡献，高度重视教育教学，启动“名教授上基础课”的计划，积极倡导多元评价体系，鼓励研究型大学、一般性大学、职业高校等各类高等院校协同发展，推动中外教育国际交流。

杨福家1936年生于上海，1954年以优异的成绩考入复旦大学物理系，1963年被选派到丹麦玻尔研究所做访问学者，从事核反应能谱方面的研究。

1978年，杨福家被任命为复旦大学原子核科学系系主任，并升为副教授。他在复旦大学建立起第一流的实验室——“基于加速器的原子、原子核物理实验室”，同时培养了中国第一批实验核物理博士生。1980年杨福家升为教授，1981年成为复旦大学首批博士生导师，其后又担任了研究生院院长。

杨福家自1993年至1999年出任复旦大学校长。他在任职期间积极推动智库建设，推动成立复旦发展研究院并担任院长；他非常注重和校友的联系工作，主动邀请各院系杰出校友回到母校向年轻师生讲学。

卸任复旦大学校长后，杨福家于2001年正式担任英国诺丁汉大学校长，成为出任英国著名高校校长的第一位中国人。

杨福家也在2004年推动创办中国第一所中外合作大学——宁波诺丁汉大学，并担任宁波诺丁汉大学首任校长。