夏宝龙强调须坚决打击反中乱港势力不留缝隙

中国国务院港澳事务办公室主任夏宝龙指反中乱港分子贼心不死，强调必须对反中乱港势力坚决打击、不留缝隙。

根据港澳办官网消息，夏宝龙星期一（7月18日）在北京出席“学习贯彻习近平主席在庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼上重要讲话精神”专题研讨会。

夏宝龙在会上致辞时说，每位港澳居民都是“爱国者治港”“爱国者治澳”的参与者、实践者、受益者，而不是旁观者。港澳居民都应警惕反中乱港、反中乱澳分子贼心不死，美国等西方外部势力不会甘心，随时可能反扑。落实“爱国者治港”“爱国者治澳”，必须对一切反中乱港、反中乱澳势力坚决打击、不留缝隙，坚决与美国等西方外部势力作斗争，把香港、澳门守护好。

夏宝龙强调，制定出台《香港国安法》，修改完善香港选举制度，与反中乱港、反中乱澳势力及其背后的美国等西方外部势力作斗争，都是为了确保“一国两制”不变。归根结底，这一切都是为了捍卫“一国两制”，捍卫法治、民主、人权、自由，捍卫全体港澳居民的福祉。任何人，任何时候，胆敢挑战“一国两制”底线，胆敢反中乱港、反中乱澳，必将受到严惩。

他也强调，“一国”就是中华人民共和国，社会主义制度是中华人民共和国的根本制度，中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，特别行政区所有居民应该自觉尊重和维护国家的根本制度。近年来，中央在港澳采取的一系列重大举措，就是在捍卫“维护国家主权、安全、发展利益”这个最高原则，就是为了确保“一国两制”方针不会变、不动摇，确保“一国两制”实践不走样、不变形。如果这个最高原则得不到保障，香港、澳门的稳定就无从谈起，香港、澳门的繁荣就无从谈起，香港、澳门市民的安稳好日子更无从谈起。只有坚守“一国”原则，“两制”优势才能愈加彰显，香港、澳门才能获得无限广阔的发展空间。

全国港澳研究会副会长刘兆佳认为，夏宝龙的发言显示，他知悉香港日后可能面对险恶的国际形势，美国和西方对中国的打压升级，香港无可避免成为打压对象；即使有《香港国安法》和新选举制度，他不排除美国和西方会继续在香港进行干扰及破坏，不断在国际上抹黑香港，透过制裁手段左右特区政府施政，损害爱国力量建设。

据香港电台报道，刘兆佳在出席研讨会后说，在这种情况下，中国中央政府自然而然会要求特区政府及官员以及爱国力量，面对西方打压时，要有强大战斗力，确保香港不会受太大影响，特别是让香港人相信，中央、特区政府有能力代表香港，抵御外来攻势、抵制，甚至压制，同时要让对付香港的外部势力自己付出代价，也不会使香港内部产生不利国家和香港发展的影响。