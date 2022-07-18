哔哩哔哩将逐步开放展示账号IP属地功能

哔哩哔哩（简称B站）星期一（7月18日）发布公告称，预计一周后将正式开放展示账号IP属地功能。

据澎湃新闻报道，哔哩哔哩在公告中说，为保障社区真实有序的讨论氛围，持续防治冒充热点事件当事人、恶意造谣、蹭流量等不良行为，社区将依据相关法律法规要求逐步开放展示账号IP属地功能。

公告称，相关功能将在18日开放部分用户进行测试，用户仅可以查看到自己的账号IP属地，预计一周后面向所有用户正式上线。该功能上线后，将在用户个人主页、信息发布页等位置展示IP属地，境内展示到省（自治区、直辖市），境外展示到国家（地区)，账号IP属地信息以网络运营商提供信息为准，用户暂时无法主动开启或关闭相关展示。

此前已有多家互联网公司宣布开放IP属地功能。

4月28日，新浪微博发布IP属地功能升级公告，宣布将开放展示评论IP属地功能，并上线个人主页一级页面展示IP属地功能。4月29日，微信也宣布，将在公众平台展示IP属地，并暂时无法主动关闭相关展示。

5月20日，腾讯公告称，微信视频号将展示用户发布内容时的账号IP属地。账号IP属地以运营商提供信息为准，用户暂时无法主动开启或关闭相关展示。

更早之前，知乎、抖音、快手、今日头条、百家号、小红书等多家网络平台均已宣布将公开账号IP属地。