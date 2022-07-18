广西北海：因疫情无法前往 旅客获无条件退款

广西北海市疫情防控指挥部明确要求，对因为疫情无法来北海旅游的客人，宾馆、酒店、民宿等必须无条件退款。

据《北海日报》报道，广西北海市疫情防控指挥部星期一（7月18日）在冠病疫情防控工作新闻发布会上通报，疫情发生以来，北海市第一时间成立旅游服务专班，耐心倾听游客声音、细心了解游客需求，全力开展游客服务和保障工作，确保滞留游客的诉求得到积极响应和妥善处置。

据介绍，疫情突发前北海市旅游市场异常火爆，各大景区游客、旅行社团队游客增幅较大，为应对因疫情突发造成游客退订退款的问题，北海市疫情防控指挥部明确要求，对因疫情原因无法来北海旅游的客人，宾馆、酒店、民宿等必须无条件退款。为此，北海市旅游文体局设立专职投访处理小组，及时处理游客投诉，要求各旅行社对因疫情原因导致游客退订退款的问题，全市旅行社须无条件退订退款，同时积极协调航空退票工作，参与北海机场运营的11家航空公司全部同意为旅客零手续费办理退票手续。北海市市场监管局明确任何商家不得以“预付款不退”或“扣除定金”等名义拒绝履行疫情防控工作要求，必须无条件全额退款。

与此同时，北海市积极做好游客安置工作。针对部分持黄码或红码、核酸检测结果未出的游客无法入住酒店这一问题，市旅游文体局告知游客处理程序，并积极协调酒店，在游客持有48小时核酸检测阴性证明且没有到过中高风险地区的情况下，允许入住指定酒店，确保游客妥善安置。

在做好游客返程工作方面，北海市制定并下发了《做好游客安置和返程的通知》，在游客返程出口发放《温馨提示》，提醒游客提前主动向目的地社区报备，返程途中全程做好个人防护，佩戴好口罩并持有48小时内核酸检测阴性证明，持续做好自我健康监测；在抵达目的地后，积极配合当地疫情防控部门落实各项防疫和健康管理措施。