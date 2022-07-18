成都酒吧健身房周一傍晚起暂停营业七天

中国成都出现新一轮冠病疫情，成都市官方为此决定，全市酒吧、健身房、棋牌室等各类空间密闭娱乐场所，从星期一（7月18日）傍晚5时起暂停营业一周。

据中国央视新闻报道，博物馆、文化馆、图书馆、美术馆、室内体育场馆等各类公共文体活动场所也将暂停营业七天。

成都市将在这段期间严控人员聚集，暂不举办大型会议、论坛等活动；各类校外培训机构暂停线下培训，暂停中小学和幼儿园在校（园）托管；宗教活动场所暂时关闭，暂停宗教活动；养老院、福利机构等实行封闭管理；餐饮单位不承接宴席活动，鼓励提供到店自取、外卖订餐，实施无接触配送服务；党政机关、企业和事业单位食堂实行错峰就餐；提倡喜事缓办、丧事简办、宴会不办。

需要离开成都的市民群众须持有48小时内核酸检测阴性证明。近七天内有中高风险区和涉疫城市旅居史的赴成都人员，以及与病例轨迹重合的人员须尽快主动向所在社区和单位、入住宾馆报备，配合落实防控措施。

上星期五（15日）以来成都市发生新一轮新冠肺炎本土疫情，病毒基因测序结果为奥密克戎变异株BG.2，该变异株传染性强、传播速度更快。目前发现的病例轨迹行踪复杂，呈现同单位、同场所聚集特征。

成都市星期日（17日）新增八起本土确诊病例，以及五名本土无症状感染者。