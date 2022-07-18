北京上半年GDP同比增长0.7% 全市经济呈回升势头

北京市上半年地区生产总值（GDP）同比增长0.7%，其中一季度GDP增长4.8%；二季度GDP下降2.9%。北京市统计局、中国国家统计局北京调查总队相关负责人说，面对困难和挑战，北京市快速控制疫情，出台稳经济政策措施，积极应对超预期突发因素带来的冲击，总体经济呈现恢复回升势头。

据北京市统计局官网消息，根据地区生产总值统一核算结果，北京市上半年实现地区生产总值19352.2亿元人民币（下同，约4011亿新元），按不变价格计算，同比增长0.7%。其中，一季度实现地区生产总值9413.4亿元人民币，增长4.8%；二季度实现地区生产总值9938.8亿元人民币，下降2.9%。

分产业看，第一产业实现增加值43.7亿元人民币，增长7.0%；第二产业实现增加值2933.5亿元人民币，下降11.4%；第三产业实现增加值16375.0亿元人民币，增长3.3%。

北京市上半年居民消费价格同比上涨1.8%。其中，消费品价格上涨2.5%，服务价格上涨1.1%。6月份，全市居民消费价格同比上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.3个百分点；环比下降0.1%。

北京市上半年工业生产者出厂价格同比上涨2.9%，购进价格同比上涨7.9%。其中，4、5月份工业生产者出厂价格同比分别上涨3.2%和2.6%，6月份同比上涨2.4%，涨幅比上月回落0.2个百分点，环比持平；购进价格6月份同比上涨7.7%，环比上涨1.0%。

北京市统计局、中国国家统计局北京调查总队相关负责人说，今年以来，国际环境更趋复杂严峻，中国国内经济发展面临“三重压力”，二季度内外部环境出现超预期变化，叠加北京市冠病疫苗生产高基数影响，北京经济下行压力加大。

该负责人说，面对困难和挑战，北京市高效统筹疫情防控和经济社会发展，以快制快迅速控制疫情，出台稳经济政策措施，优势行业、新兴动能持续发挥支撑带动作用，内外形成合力，积极应对超预期突发因素带来的冲击，总体经济呈现恢复回升势头。