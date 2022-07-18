中国最高检：从重打击危害群众安全感的严重暴力犯罪

中国最高人民检察院承诺坚持依法打击黑恶犯罪与危害人民群众安全感的严重暴力犯罪，保障中国人民群众对平安的更高需求。

据央视新闻报道，中国最高人民检察院常务副检察长童建明在星期一（7月18日）举行的中共中央宣传部“中国这十年”系列主题新闻发布会上说，2013年至今年6月，检察机关共批捕各类犯罪嫌疑人858万人，起诉1490万人。其中在2018年至2021年的扫黑除恶专项斗争中，坚持“是黑恶犯罪一个不放过、不是黑恶犯罪一个不凑数”，起诉涉黑涉恶犯罪23万人。

他还说，针对重罪持续下降、轻罪占比上升的刑事犯罪结构的变化，贯彻少捕慎诉慎押的刑事司法政策，今年的刑事案件不捕率、不诉率相比2013年均有所上升，诉前羁押率则有所下降，体现了司法文明和进步。

童建明称，检察机关也加大经济领域犯罪惩治力度，2013年至今年6月起诉破坏市场经济秩序犯罪103万人，2021年起诉侵犯知识产权犯罪1.4万人。同时也开展涉案企业合规改革试点，对涉企案件依法能不捕的不捕、能不诉的不诉的同时，督促作出合规承诺并积极整改，让一批涉案企业走上依法合规经营轨道。

童建明指出，要积极推动刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”全面协调、充分发展，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，坚持以人民为中心，用心纾解人民群众急难愁盼。

他还强调，加强自身建设，夯实检察工作长远发展根基；深化司法体制改革，推动完善中国特色社会主义检察制度。

出席同一发布会的最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津说，最高检始终坚持总体国家安全观，严厉打击危害国家安全、制度安全、经济安全、网络安全和社会安定的犯罪；同时也全面贯彻宽严相济刑事政策，统筹落实少捕慎诉慎押刑事司法政策和认罪认罚从宽制度，最大限度减少社会的对立面，促进社会的内生稳定。

张晓津称，针对人民群众对平安的更高需求方面，首先通过依法办理了云南孙小果案、湖南操场埋尸案、海南黄鸿发案等数百起重大复杂涉黑涉恶案件，有效震慑黑恶势力犯罪。

张晓津还说，要依法从严追诉、从重打击危害人民群众安全感的严重暴力犯罪、残害妇女儿童等弱势群体犯罪，以及其他主观恶性大、情节恶劣的犯罪，维护人民群众安全和社会稳定；并依法从严惩治非法集资、电信网络诈骗、养老诈骗等犯罪，为人民群众挽回损失。

