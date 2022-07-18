持续高温没台风 台湾珊瑚白化拉响警报

台湾多地持续高温，且没台风来降温，导致周边海域珊瑚白化风险提高。美国国家海洋暨大气总署（NOAA）已预测垦丁、小琉球等台湾南部地区，本周将率先进入珊瑚白化一级警戒，全台珊瑚礁7月底前也可能陆续进入一级警戒，8月中后珊瑚可能开始白化。

据台湾《联合报》星期一（7月18日）报道，台湾屡破高温，周边海域水温近30摄氏度，已达珊瑚可忍受的临界值。中研院生物多样性研究中心研究员陈昭伦警告，若持续这种天气，且没台风来袭降温，除了太平岛，台湾周边海域甚至最迟9月中旬全会进入二级警戒，全台珊瑚“大白化”几率将非常高。

陈昭伦说，据NOAA预测，台湾南部海域目前热压力指标已逾四 ，进入一级警戒，有机会出现珊瑚白化。

NOAA以“热压力”评估珊瑚白化风险，最低警示是可能发生白化，一级警戒是可能发生明显的珊瑚白化事件；二级警戒是可能有严重的珊瑚白化甚至死亡。珊瑚白化指的是珊瑚因体内微型共生海藻死亡而变白色的现象，为珊瑚礁的病理特征。

陈昭伦说，过去5月到9月偶有台风来袭，可为海水降温，但今年都快到7月下旬仍没台风，对珊瑚来说“是很大的麻烦”。根据长期预报，受西太平洋副热带高压影响，珊瑚暴露紫外线的风险也会增加。

他说，大规模珊瑚白化每20至25年才会发生一次，但气候变化提高了极端高温发生的频率，白化的珊瑚礁推估要七到十年才恢复。

台湾上一次珊瑚大规模白化是2020年，整体损失珊瑚面积达三成，台湾北部、东北角珊瑚首次大面积白化。陈昭伦表示，担心今年会再现珊瑚大规模白化。