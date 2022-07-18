刘鹤：内陆腹地正加快转变成开放前沿

中共政治局委员、国务院副总理刘鹤说，新疆主动融入国家向西开放总体布局，内陆腹地正加快转变成开放前沿，迎来高质量发展的重要战略机遇期。

据中国官媒新华社报道，“丝绸之路经济带核心区——产业振兴 创新发展”院士论坛星期一（7月18日）在新疆乌鲁木齐开幕，刘鹤作书面致辞时说，中共总书记习近平在第三次“一带一路”建设座谈会上，对推动共建“一带一路”高质量发展作出重大部署，为新时代推进共建“一带一路”提供了根本遵循，最近在新疆考察调研时对做好新疆工作提出明确要求。

刘鹤指出，新疆地处欧亚大陆腹地，区位优势明显、战略地位重要，是丝绸之路经济带核心区。

他还说，新疆近年在中共新时代治疆方略指引下，坚持以推进核心区建设为驱动，主动融入国家向西开放总体布局，内陆腹地正加快转变成开放前沿，独特区位优势正加速转化为发展优势，迎来高质量发展的重要战略机遇期。

刘鹤强调，要充分发挥院士专家智力成果和资源优势，共谋新疆产业振兴，助力新疆创新发展；他也要求把更多人才智力资源常态化引进来、落下去，推动新疆高质量发展取得新成效，在参与和服务国家战略中发挥更大作用。

习近平7月12日至15日到新疆考察，这是近年来美国等西方国家指责新疆存在“种族灭绝”和“强迫劳动”，并禁止新疆产品进口后，习近平首次考察新疆，也是习近平时隔八年后再次考察新疆。

有关人士分析，习近平在中共二十大前考察新疆，意在肯定新疆过去几年取得的成就，为新疆继续保持稳定和发展加油打气，同时也是用行动反驳美国等西方国家对新疆的指责和制裁。