知情人士：中国监管部门考虑给予烂尾楼购房者还贷缓冲期

中国金融监管部门据报正在考虑为因楼盘烂尾而停止还房贷的购房者提供缓冲期，以缓解停贷潮为房地产行业造成的风险。

彭博社星期一（7月18日）引述知情人士透露，银行将暂时搁置针对烂尾楼购房者暂停支付房贷的司法追诉，且购房者在缓冲期内的征信不会受影响。具体的宽限期则将因地制宜，由地方政府和银行视项目情况决定。

还贷缓冲有助于安抚购房者及短期修复市场对行业的悲观情绪，也将为地产商交楼争取时间，维护市场信心。

彭博社引述另一位知情人士透露，中国监管部门已要求中国建设银行探索试点，与符合条件的地方政府合作设立基金，购买部分在建房地产项目并将其改建为公租房，以缓解房地产下行风险。中国建设银行是全国房地产按揭贷款规模最大的银行。

上述知情人士均不愿具名，因未获授权发表评论。中国银保监会及中国建设银行未立即回应彭博社寻求置评的请求。

中国楼市今年来持续低迷，国家统计局上星期五（15日）公布的数据显示，上半年房地产开发投资额、商品房销量和销售额全面下滑。数百个楼盘业主近期由于不满项目停工导致楼盘“烂尾”而集体停付房贷，为本就疲弱的楼市雪上加霜。

中国银保监会17日晚间透过《中国银行保险报》发声回应“烂尾楼”停贷潮风波，承诺“更加有力”推进工作，包括指导银行助推项目尽早复工交付，千方百计推动“保交楼”。并强调，6月底江西某楼盘发生业主停付房贷事件引发舆论关注后，银保监会高度重视，加强与住建部、央行等部门协同配合，支持地方更加有力地推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。