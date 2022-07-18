港媒：国台办将大换班

香港媒体报道，中国大陆国台办副主任刘军川将出任中共中央统战部纪检组组长，国台办主任刘结一则可能执掌外交部。

亲北京的港媒《星岛日报》星期一（7月18日）刊文说，中共将在三个月后举行第二十次全国代表大会，除了产生新一届中央委员，也将选举新一届中纪委委员。

文章说，最新传出的消息称，国台办副主任刘军川将转任中央统战部纪检组长。

按规定，副部级一般60岁退休，虽然中央部委纪检组长是副部级，但可以在63岁退休，一般获提名者不超过60岁。文章说，如果现年59岁的刘军川转入纪检系统，将可延长其政治生命。

刘军川毕业于厦门大学经济系，随后在空军指挥学院任教10年，1993年才转入国台办，曾任经济局副局长、联络局局长等，2019年升任副主任。

文章说，国台办的编制是“一正四副”的人事格局，主任刘结一出身外交系统，现年65岁的他有望更上层楼，执掌外交大权。2013年，王毅就是从国台办主任岗位出任中国外交部长。

文章也说，不管传言是否成真，刘结一在中共二十大前后都会卸任国台办主任职务，“国台办势必易帅”。

此外，前国台办副主任裴金佳早前已经升任退役军人事务部部长，因此国台办目前只有三名副主任，分别是陈元丰、龙明彪和刘军川。文章说，陈元丰现年已59岁，龙明彪为60岁，加上刘军川转换跑道，这意味着国台办领导层将大换班。