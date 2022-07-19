中印军长级会谈：解决剩余问题有助恢复边界安宁

中国和印度再度举行军长级会谈，双方随后发布联合新闻稿重申，解决剩余问题有助于恢复中印边界西段实控线地区的和平安宁，推动双边关系发展。

中国国防部网站星期一（7月18日）晚发布一份中英文联合新闻稿，提到中印两军星期日（17日）在莫尔多/楚舒勒会晤点印方一侧举行第十六轮军长级会谈。双方在3月11日会谈基础上，以建设性和前瞻性方式继续探讨推动解决中印边界西段实控线地区有关问题。

新闻稿也说，中印双方以两国领导人重要共识为指引，坦诚深入地就尽早解决剩余问题交换意见。双方重申，解决剩余问题有助于恢复中印边界西段实控线地区的和平安宁，推动双边关系发展。在此期间，双方同意维护中印边界西段安全稳定，继续密切保持外交和军事渠道沟通对话，尽早就解决剩余问题达成双方都可接受的方案。

《印度时报》（The Times of India）早前报道，这场会谈从早上9时30分开始，至晚上约10时才结束，历时超过12个小时。

据报道，印度在会谈上要求中国撤回部署在拉达克东部一带两个争议点的部队，同时印度也寻求恢复在德普桑平原的巡逻权（patrolling rights）。此外，印度也要求中国不要派遣军机进入靠近两国边境摩擦点的上空。

中印从前年5月开始发生边境争端，双方在多个实际控制线附近的地点持续对峙并发生冲突，最严重的是前年6月15日两国军队在加勒万河谷爆发的激烈肢体冲突，造成双方人员伤亡。

