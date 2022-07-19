中国大陆国防部批美对台军售破坏台海和平稳定

中国大陆国防部称美国向台湾出售军事技术援助严重破坏中美两国两军关系，要求美国撤销对台军售计划。

据中国大陆国防部微信公号“国防部发布”消息，中国大陆国防部新闻发言人谭克非星期一（7月18日）答复记者相关提问时说，美方向台湾出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，特别是“八·一七”公报规定，粗暴干涉中国内政，严重损害中国主权和安全利益，严重破坏中美两国两军关系，中方对此坚决反对。

谭克非强调，台湾问题事关中国国家主权和领土完整，涉及中国核心利益。

他称，近期美方对中方多次承诺“四不一无意”，明确表示不支持“台独”，批评美国在对台军售问题“上言行不一、毫无诚信”。

谭克非说，中方要求美方立即撤销上述对台军售计划，停止一切售台武器和美台军事联系，否则破坏中美两国两军关系与台海和平稳定的责任，完全由美方承担。

他警告，民进党当局和台独分裂势力倚美自重、“以武谋独”只会是饮鸩止渴，并强调，大陆解放军将采取一切必要措施，捍卫国家主权和领土完整，挫败任何形式的外部势力干涉和台独分裂图谋。

美国国防安全合作局（DSCA）上星期五（15日）说，美国国务院批准售台“零附件采购与技术协助案”，金额约1.08亿美元，范围包含非机密备用零件、维修零件、战车与战术车辆零附件、后勤技术协助、美国政府和承包商代表技术与后勤协助，以及其他相关后勤协助的要件。

这是拜登政府上任以来第五次宣布对台军售，也是今年对台宣布的第四项军售案。

DSCA说，这项军售将使台湾军队持续现代化并保持可靠的防御能力，符合美国国家、经济与安全利益，有助于提升台湾安全，维持区域政治稳定、军事平衡与经济进步。

台湾总统府发言人张惇涵上星期六（16日）说，对于美国政府依照《台湾关系法》及“六项保证”，持续展现对台湾国防需求的高度重视，并落实对台湾的安全承诺，总统府再次表达诚挚感谢。