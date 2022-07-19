清华大学学生传因在校内放置彩虹旗被处分

北京清华大学两名学生据传因在校内公开放置象征同性恋运动的“彩虹旗”，被校方处以严重警告及警告处分。

据网媒“香港01”报道，微信公众号“菠萝共和国”星期一（7月18日）以《因放置10面彩虹旗，清华大学给予两名学生处分》为题发表文章。目前这篇文章在微信公众号上已找不到，不过微信内容截图仍在微博等社交平台流传。

文章首先写道，清华大学的黄姓学生和李姓学生在5月14日下午，把十面彩虹旗放在校内天猫超市留言墙的小桌上。当天，两人就被校方要求约谈，但他们都没同意。

根据文章，两人之后被辅导员以“可能影响你的毕业”、“关系到你是否还能在这个学校待下去”等言辞威胁。

“当晚，黄同学被辅导员不敲门闯进宿舍，被学工老师在宿舍楼下蹲守、强行约谈。当晚12点半，李同学被辅导员和学工老师在宿舍楼下蹲守，并在没有同意的情况下被闯进宿舍强行约谈。”

事发超过一个月后，上述两名学生在6月30日被下达了拟处分告知书。文章说，他们随后按照学校流程向大学学生处提交书面申辩，“但没有得到任何回复”。7月15日，黄姓学生先收到严重警告的处分决定书，李姓学生则在7月17日收到警告的处分决定书。

文章指出，黄姓学生被严重警告处分，原因除了放置彩虹旗，还与他在微信朋友圈和公众号文章的言论有关。

对于这起事件，有中国网民在微博留言说：“我不反对同性恋，这是每个人自己的选择，但是公开宣传，我绝对抵制。”但也有人批评清华大学处置学生的做法太过严苛，质疑“时代在进步，思想在倒退”。